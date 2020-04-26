Samanyolu Haber /Gündem / Korona virüsü raporunda dikkat çeken detay…Hava kirliliği ‘virüsün' yayılmasında etkili /26 Nisan 2020 10:14

Korona virüsü raporunda dikkat çeken detay…Hava kirliliği ‘virüsün' yayılmasında etkili

İtalya’da yapılan araştırmada hava kirliliğine neden olan parçacıklarda Korona virüsüne yol açan bir gen tespit edildi.

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Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'dan kritik açıklama geldi. İtalya'da bilim insanlarının hava kirliliğine neden olan parçacıkların içerisinde virüs tespit ettiği açıklandı.

Guardian’ın haberine göre, Bolonya Üniversitesi’ndeki bir grup araştırmacı tarafından yapılan analizlerdeki hava örnekleri, Avrupa’nın en yüksek kirlilik düzeyine sahip yerlerinden kuzey İtalya’daki Bergamo bölgesinden alındı.



Örneklerin birçoğunda Covid-19’a neden olan özel yapıdaki bir gene rastlandı. Araştırmayı yöneten Leonardo Setti, hava kirliliğiyle virüse yol açan parçacıkların daha uzak mesafelere taşınabilme ihtimalini araştırdıklarını söyledi.

Araştırma grubunun istatistik analizlerine göre, karantina önlemlerinden önce kuzey İtalya’da tespit edilen yüksek orandaki vaka sayıları, hava kirliliği yaratan parçacıkların fazla olmasıyla açıklanabilir.

Sett, “hava kirliliği yaratan parçacıklar bir mikro-uçak, virüse sebep olan damlacıklar ise bu uçaktaki yolcular” diyerek, virüsün bu yolla taşınabileceğine işaret etti.


Önceki araştırmalar hava kirliliğine yol açan parçacıkların kuş gribi virüsü ve kızamık gibi hastalıkların yayılmasında önemli rol oynadığını göstermişti.

İtalya’da salgınan ötürü hayatını kaybedenlerin sayısı 415 artışla bugün 26 bin 384’e yükseldi.

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