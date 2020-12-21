Samanyolu Haber /Sağlık / Koronadan günlük ölümde yeni rekor kırıldı /21 Aralık 2020 20:37

Koronadan günlük ölümde yeni rekor kırıldı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 254 kişi daha hayatını kaybetti.Son 24 saatte 19 bin 103 yeni vaka daha tespit edilirken, ağır hasta sayısı 5 bin 192 olarak kayıtlara geçti.

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Günlük ölümlerde şu ana kadarki rekor kırılırken, toplam ölüm sayısı ise 18 bin 351'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık" ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın iyimser bir tablo çizerek ölüm sayılarındaki artışa hiç değinmemesi dikkat çekiyor. 

Öte yandan İngiltere'de ortaya çıkan yeni tür koronavirüs sonrası Türkiye, İngiltere, Hollanda, Belçika ve Güney Afrika'ya uçuş yasağı getirmişti.
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