Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs Kanada'ya da sıçradı /26 Ocak 2020 19:09

Koronavirüs Kanada'ya da sıçradı

Çin'de ortaya çıkan ve giderek yayılan 'yeni koronavirüs' Kanada'ya da sıçradı.

SHABER3.COM

Kanada'nın Ontario Eyaleti Sağlık Hizmetleri Şefi Dr. David Williams, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki ilk vakanın Toronto'da saptandığını duyurdu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Williams, Çin'in Vuhan kentinden 22 Ocak günü Toronto'ya dönen 50'li yaşlarındaki erkek hastada söz konusu virüsün tespit edildiği bilgisini paylaşarak, hastanın müşahede altında tutulduğunu ve halk sağlığı açısından riskin çok düşük olduğunu söyledi.

Toronto Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Merkezi Müdürü Dr. Barbara Yaffe de Toronto Sunnybrook Sağlık Bilimleri Merkezi'nde yatan hastanın temasının sadece hanehalkı üyeleriyle sınırlı olduğunu, bu kişilerin de tecrit edileceklerini duyurdu.

Çin'de salgından ölenlerin sayısı ise 56'ya yükseldi.
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