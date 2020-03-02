[Koronavirüs] Merkel'in eli havada kaldı

Çin'de başlayan koronavirüs salgını Avrupa'da giderek yayılırken, hastalık korkusu 'diplomatik teamülleri de vuruyor'. Salgın konusunda önlemini alan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakanlıkta düzenlenen uyum zirvesinde Angela Merkel'in elini sıkmadı.







Toplantı için salona giren Merkel önce hiç kimseyle tokalaşmadan yerine geçti. Ancak oturduğu yerin hemen yanında Seehofer'i gören Merkel, bakana doğru elini uzattı. Seehofer ise '"Hayır hayır" diyerek Merkel'in kendisine uzattığı eli sıkmadı. Bunun üzerine Merkel de gülümsedi ve "Sahi, anlıyorum" diyerek koltuğuna oturdu.





Merkel'in yanında bulunan Uyum Bakanı Annette Widmann-Mauz ise tokalaşmak yerine iki ellerini göğsüne doğru yaslayarak Seehofer'i selamladı ve yerine geçti.





İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle geçen haftadan itibaren hiç kimseyle tokalaşmama kararı almıştı.