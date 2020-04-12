Koronavirüs nedeniyle ABD tarihinde bir ilk yaşandı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihinde ilk kez 50 eyaletin tamamında afet ilan edildi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı verilere göre, ABD'de Covid-19 salgınına bağlı olarak 20 bin 283 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki vaka sayısı da 522 bin 286'ya ulaştı.





En çok ölüm ve vakanın bulunduğu New York eyaletinde okullar Eylül ayına dek tatil edildi.





Ülkenin kuzeybatısındaki Wyoming eyaletinin de dün Başkan Trump tarafından afet bölgesi ilan edilmesinin ardından ABD'deki tüm eyaletlerde afet ilan edilmiş oldu. Afet ilan edilmesinin ardından federal fonlar eyalet yönetimleri tarafından kullanabilecek.