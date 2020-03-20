Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki can kaybı sayısı 4 oldu /20 Mart 2020 00:08

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki can kaybı sayısı 4 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı sayısının 4'e, vaka sayısının ise 359'a yükseldiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Koca 85 yaşındaki bir kadın hastanın da kaybıyla Türkiye'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 4'e çıktığını açıkladı. Koca vaka sayısınınsa 359'a yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4'e çıktığını açıkladı. Vaka sayısı ise 359'a yükseldi.

Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" dedi.


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