Danimarka'da virüs stokçuluğuna karşı önlem

Koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın pek çok ülkesinde insanlar alışveriş merkezlerine akın ederek ihtiyaçlarından fazlasını stoklamaya başladı.





En çok rağbet gören ürünlerin başında el temizleme jeli, tuvalet kâğıdı ve makarna geliyor. Rafların boşalmasıyla birçok insan ihtiyacı olmasına rağmen bu ürünlere ulaşamıyor.





İKİNCİ ŞİŞE 1.000 DANİMARKA KRONU





Euronews Türkçe'nin haberine göre Danimarka'da bir süpermarket yaşanan bu durumun önüne geçmek için radikal bir fiyat uygulamasına başvurdu.





El temizleme jellerini 40 Danimarka Kronu'na (38 TL) satan market, ikinci ve sonraki her jelin fiyatını 1.000 Danimarka Kronu (935 TL) olarak belirledi.





Sosyal medyada uygulamanın işe yaradığı ve müşterilerin ihtiyaçlarından fazlasını almayı bıraktığına yönelik paylaşımlar yapıldı.





Danimarka'da şu ana kadar bin 132 Koronavirüs vak'ası tespit edilirken, 6 hasta hayatını kaybetti.