Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka'da virüs stokçuluğuna karşı önlem /20 Mart 2020 00:40

Danimarka'da virüs stokçuluğuna karşı önlem

Danimarka'da Koronavirüs stokçuluğuna karşı farklı bir tedbir alındı. El temizleme jellerinde ilk şişenin fiyatı 40 Danimarka Kronu olarak belirlenirken, aynı üründen ikincisini almak istediğinizde fiyat bu kez 1.000 Danimarka Kronu oluyor.

SHABER3.COM

Koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın pek çok ülkesinde insanlar alışveriş merkezlerine akın ederek ihtiyaçlarından fazlasını stoklamaya başladı. 

En çok rağbet gören ürünlerin başında el temizleme jeli, tuvalet kâğıdı ve makarna geliyor. Rafların boşalmasıyla birçok insan ihtiyacı olmasına rağmen bu ürünlere ulaşamıyor.

İKİNCİ ŞİŞE 1.000 DANİMARKA KRONU

Euronews Türkçe'nin haberine göre Danimarka'da bir süpermarket yaşanan bu durumun önüne geçmek için radikal bir fiyat uygulamasına başvurdu. 

El temizleme jellerini 40 Danimarka Kronu'na (38 TL) satan market, ikinci ve sonraki her jelin fiyatını 1.000 Danimarka Kronu (935 TL) olarak belirledi.

Sosyal medyada uygulamanın işe yaradığı ve müşterilerin ihtiyaçlarından fazlasını almayı bıraktığına yönelik paylaşımlar yapıldı.

Danimarka'da şu ana kadar bin 132 Koronavirüs vak'ası tespit edilirken, 6 hasta hayatını kaybetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Danimarka'da virüs stokçuluğuna karşı önlem Sonraki Haber >>

Dua'ya davet

Dua'ya davet

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

Bu işin şakası yok

Bu işin şakası yok

Sağlık çalışanı: Biliyorsunuz virüs Kapalıçarşı'dan çıktı

Sağlık çalışanı: Biliyorsunuz virüs Kapalıçarşı'dan çıktı

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

'Bizden terörist çıkmaz'

'Bizden terörist çıkmaz'

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:50:39