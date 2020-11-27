Koronavirüs vakalarındaki artış durdurulamıyor

Koca, 27 Kasım Cuma gününün koronavirüs tablosunu açıkladı. Verilere göre son 24 saatte semptom gösteren 6 bin 592 yeni hastayla birlikte 29 bin 845 vaka tespit edildi, toplam hasta sayısı 481 bin 198’e çıktı. Can kaybı da 177 artarak 13 bin 191’e çıktı.







Tabloya göre 3 bin 845 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 392 bin 616’ya ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı da 4 bin 816 oldu.





Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tabloda hastanelerin doluluk oranları da yer aldı. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.3 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 39.2 oldu.





İçişleri Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin 3 ay süreyle tekrar ertelendiğini duyurdu.





Genelgede şu ifadeler dikkat çekti:





"Dünyada halen COVID-19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir.





Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 3 (üç) ay sonraya ertelenmesini önermiştir.





Bu doğrultuda; 1.17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla; Derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hükmü doğrultusunda derneklerin genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelendi."



