Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'ndan güzel haber /29 Haziran 2020 21:31

Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'ndan güzel haber

Koronavirüse yakalandığı belirtilen ve tedavi altına alınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun taburcu edildiği ifade edildi.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı için hastanede tedavi altına alınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu taburcu edildi. Sağlık durumu iyiye giden Maçoğlu'nun tedavine evinde devam ediliyor.

2 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu ve yapılan testler soncu Covid-19 testinin pozitif çıkan Maçoğlu'nun tedavisi tamamlandı.

Maçoğlu, "Sağlık durumumun iyiye gitmesi üzerine evimde tedavime devam edilmesi kararı verildi" dedi.

Sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade eden Maçoğlu, "Evde benim ve ailemin tedavisi devam ediyor ve gün geçtikçe sağlığımız daha iyiye gidiyor. Artık gündelik işlerimizi kendimiz görüyoruz. Bu süreçte sağlığımızla yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, bizleri arayıp soran herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Vatandaşları maskesiz sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Maçoğlu, herkesin maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyarak günlük işlerini yapmaları gerektiğini hatırlattı. 
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