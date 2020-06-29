Samanyolu Haber /Dünya / İran Sağlık Bakanlığı sözcüsünden ürküten salgın açıklaması /29 Haziran 2020 21:55

İran Sağlık Bakanlığı sözcüsünden ürküten salgın açıklaması

Koronavirüs salgınından en ağır şekilde etkilenen ülkelerden birisi olan İran'ın sağlık bakanlığı sözcüsü Sima Sadat Lari, dünyanın 2-3 yıl daha salgının etkisi altında kalabileceğini ifade etti.

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının dünya genelinde 2-3 yıl daha sürebileceğini açıkladı.

Lari, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Önceki pandemiler göz önüne alındığında, dünya muhtemelen 2-3 yıl daha yeni salgının etkisi altında kalacak” dedi.

Sözcü, dün yaptığı açıklamada ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 508’e, vaka sayısının 222 bin 669’a çıktığını aktardı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin (JHU) verilerine göre, dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçerken hayatını kaybeden hasta sayısı 500 binin üzerine çıktı. İyileşenlerin sayısı da 5.1 milyonun üzerinde.
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