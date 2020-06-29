İran Sağlık Bakanlığı sözcüsünden ürküten salgın açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının dünya genelinde 2-3 yıl daha sürebileceğini açıkladı.





Lari, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Önceki pandemiler göz önüne alındığında, dünya muhtemelen 2-3 yıl daha yeni salgının etkisi altında kalacak” dedi.





Sözcü, dün yaptığı açıklamada ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 508’e, vaka sayısının 222 bin 669’a çıktığını aktardı.





Johns Hopkins Üniversitesi’nin (JHU) verilerine göre, dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçerken hayatını kaybeden hasta sayısı 500 binin üzerine çıktı. İyileşenlerin sayısı da 5.1 milyonun üzerinde.