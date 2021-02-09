Samanyolu Haber /Sağlık / Koronavirüste endişelendiren gelişme /09 Şubat 2021 19:13

Koronavirüste endişelendiren gelişme

Koronavirüs pandemisinin dünyadaki birinci yılı geride kalırken, virüsün yeni mutantları endişe yaratıyor. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya´da ortaya çıkan yeni varyantlar, hem bulaşıcılık hızı hem de hastalığın seyri açısından virüsün ilk halinden farklılık gösteriyor.

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Türkiye'de İngiltere varyantı tespit edilen Covid-19 hastalarının ardından ilk kez Brezilya varyantı da tespit edildi. İstanbul Tıp Fakültesi'nde bir hastada Brezilya mutasyonunun teşhis edilmesinin ardından filyasyon uygulamalarında çeşitli değişiklikler olacak. 

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Farklı mutantların görülmesiyle beraber filyasyonda virüs rekombinasyonu değişikliği yarattı. Çünkü iki farklı mutant virüs tek kişide enfeksiyon yaparsa, virüsler kendi içlerindeki genetik materyalleri değiştirip farklı bir virüse dönüşebilir. Bu, korktuğumuz bir durum. O yüzden artık evdeki aile fertleri bile maskesiz aynı ortamda olmamalı, imkan varsa farklı odalarda izolasyonda kalmalı" dedi.

Prof. Dr. Tufan Tükek, kendi hastanelerinde, Türkiye´de ilk kez bir kişide Brezilya varyantının tespit edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bir hafta kadar önce Brezilya mutasyonu şüphesiyle test yaptığımız bir hastayı tedavi ediyoruz. Koronavirüs tanısı sırasında şüpheleri vardı, çünkü hastanın Brezilya temaslı olma durumu söz konusuydu. Nitekim genetik testlerini yaptığımızda Brezilya varyantı taşıdığını tespit ettik. Ankara´dan da onaylandı test sonucu. Klinik olarak çok farklı değil tabii ki. Hasta yaklaşık 10. gününde, çok şükür desatüre olmadı, oksijen düzeyleri iyi gitti. Ateşi düzeldi, klasik tedaviye yanıt verdi. Tabii genç de bir hasta, 35-40´lı yaşlarda. Bu hasta özelinde bakacak olursak çok farklı bir seyirle karşılaşmadık. Ama şu an için Türkiye'de tek gözüken vaka olduğu için anlamlı tabii."
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