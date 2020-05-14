Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüsten hayatını kaybeden ilk Türk gazeteci /14 Mayıs 2020 11:57

Koronavirüsten hayatını kaybeden ilk Türk gazeteci

Spor yazarı İlhan Erk Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

SHABER3.COM

Erk, koronadan dolayı Türkiye'de ölen ilk gazeteci oldu. üyeleri spor yazarı İlhan Erk'in yeni tip Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Erk, Koronavirüs'ten dolayı Türkiye'de ölen ilk gazeteci oldu.

Daha önce Tercüman ve Güneş gazetelerinde çalışan Erk için Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir,  "Lise 1’de basın sektörüne Tercüman gazetesine ofisboy olarak girdiğimde tanımıştım İlhan Erk abimizi. Yıllarca Tercüman Ve Güneş gazetesinde birlikte çalıştık. Pamuk kalbiyle kimseyi kırmaz, incitmezdi, sorunlarını hep içine atardı. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi olan İlhan abimiz, korona virüsten hayatını kaybeden ilk Türk gazeteci oldu. Korona virusü nedeniyle tören bile yapamıyoruz. Acımız sonsuz. İlhan Erk bugün (14 Mayıs 2020) sabah özel bir ekip tarafından Kabasakal mezarlığında toprağa verilecek. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.” mesajını paylaştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüsten hayatını kaybeden ilk Türk gazeteci Sonraki Haber >>

Kim bu silahlı kişiler?

Kim bu silahlı kişiler?

15 Temmuz'un sembol isminden çok konuşulacak sözler!

15 Temmuz'un sembol isminden çok konuşulacak sözler!

Kork kork nereye kadar! Bu böyle gitmez desinler

Kork kork nereye kadar! Bu böyle gitmez desinler

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kovalamaca dramatik bitti

Kovalamaca dramatik bitti

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Değmez bu kadar zulme!

Değmez bu kadar zulme!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:15:39