Koronavirüsten ölenlere otopsi yapıldı, sonuçlar dikkat çekici

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde (NIH) araştırmacılar, yaş ortalaması 62,5, bir kısmının ek hastalığı olan ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 44 kişinin otopsi sonuçlarını inceledi.







Tamamı Covid-19'a karşı aşı yaptırmayan bu kişilere ait cansız bedenlerde Nisan 2020 ila Mart 2021'de otopsi yapıldı.







Alınan kan örnekleri inceleyen araştırmacılar, 38 hayatını kaybetmiş kişinin kan plazmasında Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsü tespit etti.







Araştırmacılar, 3 cesedin kan plazmasında SARS-CoV-2 tespit edilmediği, kalan 3'ünde ise kan plazmasının mevcut olmadığı sonucuna ulaştı.







Diğer yandan araştırmacılar, cansız bedenlerin farklı bölgelerinde veya sıvılarında RNA tespit etti.







NATURE DERGİSİ'NDE YAYIMLANDI



Araştırmada, cesetlerden 11'inin sinir sistemine ait dokulardan kapsamlı örnekler alındı.







SARS-CoV-2 RNA, cesetlerden birinde hipotalamus ve beyincikte, ikisinde de omurilik ve bazal ganglionda tespit edildi.





Öte yandan, bulunan SARS-CoV-2 RNA'ların beyne verdiği zararın "az" olduğu sonucuna ulaşıldı.







Bu arada araştırmada, Covid-19'un ilk olarak solunum yolları ile akciğer dokusuna zarar verdiği de doğrulandı.







Araştırmacılar, Covid-19 belirtilerinin görüldüğü ilk iki haftada, virüsün solunumla ilgili olmayan birçok bölgede çoğaldığını ifade etti.







Araştırmanın sonuçları, "Nature" dergisinde yayınlandı.