Samanyolu Haber /Gündem / Herkes gülmüştü ama Hakan Ural haklı çıktı! /01 Ocak 2023 12:18

Herkes gülmüştü ama Hakan Ural haklı çıktı!

Milli Piyango'da 200 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek biletlere çıktı. Hakan Ural geçtiğimiz günlerde yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon TL hakkında konuşurken, “Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler” demişti.

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Hakan Ural, tartışma çıkaran açıklamaları ve jet hızıyla yaptığı 'U' dönüşü tekrar gündem oldu. Onu gündeme taşıyan şey ise yılbaşı ikramiyesinin çeyrek bilete çıkması oldu. 

Milli Piyango'da yılbaşı özel çekilişi yapıldı. 200 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıktığı açıkladı. 

Bu açıklama geçtiğimiz günlerde Hakan Ural'ı sosyal medyanın zirvesine taşıyan açıklamalarını tekrar gündeme getirdi. 

Demirören grubuna ait televizyon kanalında, Demirören’in elinde olan milli piyango ikramiyesinin çeyrek biletlere ayarlanacağını söyleyen Hakan Ural, rejiden gelen uyarı sonrası yaptığı u dönüşüyle gündem olmuştu. 

Kanal D’de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında yorumculuk yapan Hakan Ural, Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon TL hakkında konuşurken, “Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler” dedi. Ardından rejiden Ural’a “Demirören’den sonra sistem çok değişti” açıklaması gelmişti. 

Ural, piyangonun Demirören Grubu’nda olduğunun hatırlatılması üzerine, “10 tane almak lazım, alalım. Her şeyi de sorgulamayalım” diye konuşmuştu. 
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