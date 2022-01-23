Köşe yazıları sebebiyle hapsedilen Gültekin Avcı için sosyal medya ayağa kalktı



Köşe yazıları sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski savcı Gültekin Avcı için sosyal medyada kampanya yapıldı Cezaevinde tutsak olan gazeteciler hakkında bilgi vermek amacıyla kurulan www.jailedjournos.com başlattığı kampanya Türkiye'de en konuşulan konular arasına girdi









'GültekinAvcı NeYaptı' tagıyla başlatılan kampanyaya kısa sürede 50 bine yakın mesaj atıldı

Eski savcı, gazeteci yazar Gültekin Avcı, 2013 Yılında yazdığı gazete yazıları gerekçe gösterilerek 2 müebbet ve +75 yıl hapis cezası talep edildi. 16 Aralık 2020 Tarihinde "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek” ve “Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği” suçlamaları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.







'GültekinAvcı NeYaptı' tagıyla atılan mesajlardan bazıları:

















