Sedef Kabaş'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı iddia edilen sözleri nedeniyle dün gece yarısı Üsküdar'da gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.









"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı. Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz gazetecinin tutuklandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.





KABAŞ: HAKARET ETME GİBİ BİR KASTIM YOKTUR

DW Türkçe'nin ulaştığı hakimlik ifadesi ve tutuklama kararına göre, Sedef Kabaş suçlamayı reddederek serbest bırakılmayı talep etti.





Kabaş ifadesinde, "Ben bu hususta savcılıkta ifade vermiştim. O ifadem doğrudur ve aynen tekrar ederim. Sözün orjinali bir atasözüdür, hatta sözün orjinalini de değiştirerek sarf ettim, bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur, kast etmek istediğim toplumu kucaklayan birleştirici üslup olması gerektiğidir, bunu vurgulamak istedim, atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ederim" sözlerine yer verdi.





KABAŞ'IN AVUKATI: HUKUK CİNAYETİ

DW Türkçe'de yer alan haberde, Kararda yer alan ifadelere göre Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz ise kararın bir "hukuk cinayeti" olduğunu savundu. Poyraz, hakimlikte “Bu ülkede bir sürü hırsız bir takım suçlular varken devlet Sedef’i mi bulmuştur, lütfen bir hukuk cinayetine ortak olmayın, bu tutuklama talebi bir hukuk cinayetidir" ifadelerini kullandı.





TUTUKLAMANIN GEREKÇESİ: KAÇMA VE SAKLANMA İHTİMALİ YÜKSEK

Tutuklama kararında Sedef Kabaş'ın tutuklanma gerekçesi de yer aldı. Karara göre, Kabaş'ın Erdoğan'ı hedef aldığını söylemesine rağmen hakimlikte aksi yönde kanaat oluştuğu belirtildi.





Kararda, "Müsnet eylemin televizyon programında gerçekleştirilmiş olması sebebi ve suçun nitelikli hali kapsamına girdiği ve cezada aktarım öngörüldüğü hususları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlemiş olduğu hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu” ifadeleri yer aldı.





Kararda Kabaş'ın "kanunda öngörülen cezasının alt ve üst sınırı nedeniyle kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek" olduğu bu nedenle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı ve bu durumda tutuklamanın "ölçülü olduğu" kanaatine varıldığı belirtildi.





NE OLMUŞTU?

Sedef Kabaş katıldığı bir televizyon programında "Şu meşhur bir söz vardır; 'Taçlanan baş akıllanır' diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş bir hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur, denir. Yani tam tersini ifade eder" demişti.





Bu sözlerin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kabaş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakeret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmayı ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devraldı.