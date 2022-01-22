İşte Bağışıklığı güçlendirici yiyecekler

Her türlü hastalığa karşı güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak hastalık sürecini daha hızlı atlatmamıza yardımcı olur. Grip, nezle gibi basit hastalıklar dışında Covid-19 gibi daha ciddi hastalıklar içinse güçlü bir bağışıklık sistemi ayrıca önemli..











Özellikle kış aylarında yayılan bulaşıcı hastalıklardan bedenimizi korumamız oldukça önemli.





Bol vitaminli ve sağlıklı besinler tüketmek ise bizleri hastalıklardan korumak için kritik rol oynuyor.





Özellikle Covid-19 gibi ciddi hastalıkları atlatmak için aşı olmakla birlikte kuvvetli bir bağışıklık sistemi sizlere ekstra katkı sağlayacak.





Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.









Güçlü bir bağışlıklık sistemine sahip olmak için neler tüketilmesi gerektiği az çok bilinir.





Fakat galerimizde yararını hiç bilmediğiniz veya bağışıklığınıza tahmin edemeyeceğiniz kadar kuvvetli katkılar sağlayacak besinleri göreceksiniz.





Bunun yanında tükettiğiniz sağlıklı besinleri ezbere bir şekilde değil; Hangisinin ne işe yaradığını da öğrenmiş olacaksınız.









İŞTE BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ BESİNLER





ZENCEFİL

İltihap önleyici bir yapıya sahip olduğu için vücudumuz üzerinde çok önemli bir etkisi olan zencefil aynı zamanda doğal bir ağrı kesicidir.





Kullanımına dikkat edilmesi gereken de bir ürün olan zencefil yüksek dozda tüketilmesi durumunda mide ekşimesi, kalp ritim bozukluğu ve deri dökülmesi gibi sonuçlar doğurabilir.









TURUNÇGİLLER (C VİTAMİNİ)

Diğer vitaminlere kıyasla virüs ve enfeksiyonlara karşı savaşan ve bağışıklığımızı güçlendirmek için tercih edilebilecek en önemli öğelerden olan C vitamini bir çok besinde bulunuyor.





Fakat yüksek kullanmak istiyorsak;





Portakal

Limon

Kapya biber

Gibi c vitamini bakımından zengin besinlerin yanında meyve grubundan greyfurtu, ananası, çileği; Sebze grubundan ise domatesi, maydonozu, brokoliyi ve ıspanağı tüketebilirsiniz.





YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER (DEMİR)

Demir bizi hastalıklardan koruyacak en önemli minarellerden. Ayrıca demiri hangi kaynaktan aldığımıza dikkat edilmesi gerekli.





HEM içeren demir ve Hem içermeyen demire sahip olan yiyeceklerin nasıl tüketileceği değişiklik gösteriyor. HEM demir içeren besinler kolaylıkla sindirilirken HEM demir içermeyen besinlerin yanında C vitamini ile desteklenilmesi gerekiyor.





HEM içeren demirli gıdalar





Tavuk

Kuzu

Biftek

Ciğer

HEM içermeyen demirli gıdalar





Kuru fasulye

Mercimek

Ispanak

Barbunya

Nohut









SÜT ÜRÜNLERİ (KALSİYUM)

Başta kemik sağlığı için çok önemli bir mineral olan kalsiyum kas ve sinir sistemine de doğrudan etki eden bir yapıya sahip.





Güçlü bir bağışıklık için günlük ihtiyaç kadarınca karşılanıp fazlasının tüketilmemesi gerekiyor. Süt ve süt ürünlerinin tamamının kalsiyum bulundurmasıyla birlikte fındık, badem, ceviz, yumurta gibi besinlerden de kalsiyum alabilirsiniz.









DENİZ ÜRÜNLERİ (OMEGA 3)

Sağlıklı bir vücudun hastalıklara karşı direnç göstermesini sağlayan en önemli öğelerden biri de Omega 3.





Deniz ürünlerinde bolca bulunan Omega 3 bu besin grubunu tüketmekte zorlanan kişiler için ceviz, fındık, et, kabak çekirdeği ve chia tohumunda da bol miktarda bulunuyor.









YOGURT, KEFİR (PROBİYOTİK)

İçerdiği probiyotikler sayesinde bağışıklığı güçlendirmede kilit bir rol oynayan yoğurt, kefir gibi ürünler vücudumuza başka faydalar da sağlıyor.





Sindirim sistemimizi koruyan probiyotikler bağırsaklarımızı kuvvetlendirerek enfeksiyon kapma ihtimalimizi de en aza indiriyor.

Tüm bu besinlerin yanında bağışıklığınızı güçlendirmek istiyorsanız aşağıdaki öğeleri de hayatınıza dahil etmeniz gerekiyor;







Düzenli uyku

Bol sıvı tüketimi

Düzenli egzersiz

Stressiz bir hayat

Sigara ve alkolden uzak durmak

Gibi maddeler de size güçlü bir bağışıklığa ulaştıracak önemli adımlardır