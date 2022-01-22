Yargıtay geçmişte 'dilini keserim' ifadesi için 'tehdit suçu oluşturuyor' kararı vermiş





Yargıtay 4'üncü Ceza Dairesi, İstanbul'da mahkemeye taşınan bir tartışmada "dilini keserim" sözüne beraat veren mahkeme kararını bozdu.





Kısa Dalga'dan Ersan Atar'ın haberine göre, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan olayda, iki kişinin tartışması sırasında taraflardan biri diğerine "Dilini keserim" dedi. Olaydan sonra mağdur dava açtı.





Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, beraat karar verildi. Küçükçekmece Başsavcılığı kararı temyiz etti.





Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi önce “tehdit” suçunun şartlarını değerlendirdi ve şu tespitlerde bulundu:





“Tehdit fiili, kişinin ruh dinginliğini bozan, iç huzurunu, bilinç ve irade özgürlüğünü ihlal eden bir olgudur. Fiilin mağdur üzerinde ciddi bir korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olması gerekir. Ayrıca tehdidin somut olayda muhatap üzerinde etkili olması şart değildir. Bu nedenle çok istisnai haller hariç mağdurun korkup korkmadığının araştırılması gerekmez. Tehdit suçunun manevi öğesi genel kasttan ibaret olup suçun yasal tanımındaki unsurlarının bilerek ve istenerek işlenmesini ifade eder.”





Kararda, “Olayda tasarlamanın varlığı aranmadığı gibi, saikin de öneminin olmadığına” vurgu yapıldı.





Dairenin kararında, sanığın da dava konusu olan sözleri kabul ettiğine dikkat çekilerek, yerel mahkemece beraat kararı verilmesindeki isabetsizliğin gerekçesini şu ifadelerle aktarıldı:





“Sanığın aşamalardaki savunmasında, aralarında çıkan tartışmada mağdura 'senin dilini keserim' dediğini beyan etmesi, yerel Mahkeme tarafından da sanığın mağdura anılan tehdit sözlerini söylediğinin kabul edilmesi karşısında; sanığın mağdura söylediği kabul edilen 'senin dilini keserim' şeklindeki sözlerinin TCK’nın 106/1-1. cümle kapsamındaki tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında yasal olmayan gerekçeyle atılı suçtan beraat kararı verilmesi... bozmayı gerektirmiştir.”





Karar oybirliğiyle alındı.