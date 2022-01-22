Samanyolu Haber /Gündem / Balıkesir'de deprem oldu... İstanbul ve çevresinde de hissedildi /22 Ocak 2022 22:56

Balıkesir'de deprem oldu... İstanbul ve çevresinde de hissedildi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 21.31'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevresindeki illerde de hissedildi.

SHABER3.COM

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'de deprem oldu. 

Depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 4,7; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4,8 olarak açıkladı.

Çevre iller ve İstanbul'da da hissedilen deprem, yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 


AFAD'dan yapılan açıklamada, depremle ilgili olumsuz bir ihbar gelmediği ve tarama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. 

Açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesine meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Balıkesir'de deprem oldu... İstanbul ve çevresinde de... Sonraki Haber >>

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Bakın Hüseyin Kurtoğlu neden terfi ettirilmemiş

Bakın Hüseyin Kurtoğlu neden terfi ettirilmemiş

Kar yağışı altında yürek yakan çığlık: Kiramıza yardım eder misiniz?

Kar yağışı altında yürek yakan çığlık: Kiramıza yardım eder misiniz?

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Dışişleri'nde büyük rezalet: Dil bilmeyen hariciyeciler!..

Dışişleri'nde büyük rezalet: Dil bilmeyen hariciyeciler!..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:22:18