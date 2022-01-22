Balıkesir'de deprem oldu... İstanbul ve çevresinde de hissedildi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'de deprem oldu.





Depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 4,7; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4,8 olarak açıkladı.





Çevre iller ve İstanbul'da da hissedilen deprem, yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.









AFAD'dan yapılan açıklamada, depremle ilgili olumsuz bir ihbar gelmediği ve tarama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.





Açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesine meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi