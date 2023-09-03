Samanyolu Haber /Dünya / Koşu yaparken düşen Almanya Başbakanı Scholz yüzünden yaralandı /03 Eylül 2023 10:16

Koşu yaparken düşen Almanya Başbakanı Scholz yüzünden yaralandı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koşu yaparken düştü. Yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana gelen Scholz'un bugünkü programı iptal edildi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz koşu yaparken düştü. Hafif şekilde yaralanan Scholz'un bugünkü programı iptal edildi.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Alman Haber Ajansı DPA'nın hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Alman Başbakanı'nın yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana geldi. Scholz'un Hessen eyaletinde bugün katılmayı planladığı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eyalet meclisi seçim kampanyası için düzenlenecek etkinliklere gitmeyeceği, hafta içinde katılacağı etkinliklerin bundan etkilenmeyeceği aktarıldı.

Yarın başbakanlık ofisinde çalışacak olan Scholz, 5 Eylül'de Münih Uluslararası Otomobil Fuarı’na (IAA) katılacak. Scholz, Hindistan’da 8 Eylül’deki G20 Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce 6 Eylül'de bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis'te konuşma yapacak. 
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