Köyceğiz'de de orman yangını çıktı

Türkiye, yaz mevsiminin etkisini hissettirmesiyle orman yangınlarını yeniden konuşmaya başladı.





Marmaris’te üç farklı noktadan yayılan orman yangınlarından biri de Köyceğiz’de başladı.





Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Köyceğiz’deki yangın Toparlar Şelale mevkiinde meydana geldi.





Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.





İhbar üzerine bölgeye hava araçları yönlendirildi. Yangın devam ediyor