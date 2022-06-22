Samanyolu Haber /Gündem / Köyceğiz'de de orman yangını çıktı /22 Haziran 2022 14:45

Köyceğiz'de de orman yangını çıktı

Marmaris’te üç farklı noktada çıkan orman yangının ardından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yangın çıktı. Köyceğiz’deki orman yangını henüz söndürülemedi.

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Türkiye, yaz mevsiminin etkisini hissettirmesiyle orman yangınlarını yeniden konuşmaya başladı.

Marmaris’te üç farklı noktadan yayılan orman yangınlarından biri de Köyceğiz’de başladı.

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Köyceğiz’deki yangın Toparlar Şelale mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye hava araçları yönlendirildi. Yangın devam ediyor
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