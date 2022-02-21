Samanyolu Haber /Dünya / Kraliçe Elizabeth'in Covid-19 testi pozitif çıktı /21 Şubat 2022 08:28

Kraliçe Elizabeth'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Saray'dan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin, "soğuk algınlığı şeklinde" hafif belirtiler gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, 95 yaşındaki Elizabeth'in gelecek hafta içinde bazı "basit görevlerini" sürdürmeyi umduğu da açıklandı.

BBC Kraliyet muhabiri Nicholas Witchell, Kraliçe'nin aşılarının tam olduğunu bildiriyor.

Saray'dan yapılan açıklamada, 2. Elizabeth'in "tıbbi bakım görmeye devam edeceği ve yürürlükteki kurallara da uyacağı" ifade edildi.

Kraliçe'nin Covid olduğunun duyurulması sonrası çok sayıda ünlü isim "geçmiş olsun" mesajı yayınlıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da mesajında, "Eminim, Majesteleri Kraliçe'ye Covid'den hızlı bir iyileşme dilerken herkes adına konuşuyorumdur" ifadelerini kullandı.

Antiviral ilaçlarla yapılabilir

BBC sağlık muhabiri Jim Reed, 2. Elizabeth'in tedavisinin yeni onay alan antiviral ilaçlarla yapılabileceğini söyledi.

Reed, bu yeni Covid ilaçlarının, hassas yaş grubundaki kişilerin hastaneye kaldırılmasını önlemekte önemli bir işlev gördüklerini aktardı.

BBC muhabiri, Kraliçe'ye de bu ilaçların önerilmesinin, tahmin edilebilir olduğunu değerlendirdi.

Şu anda mevcut ilaçlar, Covid bulaşı sonrası 3 ila 5 gün arasında alınması gerekiyor.

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi Charles da 10 Şubat tarihinde Covid'e yakalanmıştı.

Tahtta 70 yılı geride bıraktı

Kraliçe 2. Elizabeth, Nisan ayında 96 yaşına basacak.

1952'de 26 yaşındayken tahta geçen Kraliçe 2. Elizabeth, 6 Şubat'ta tahtta tam 70 yılı geride bıraktı.

2. Elizabeth'in 1947'de evlendiği eşi Edinburgh Dükü Prens Philip geçen yıl hayatını kaybetmişti.
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