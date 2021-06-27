Samanyolu Haber /Dünya / Kraliyet ailesinde büyük gerilim /27 Haziran 2021 20:13

Kraliyet ailesinde büyük gerilim

Prens Harry ve Meghan Markle evlendiklerinden bu yana kraliyet ailesinde sular durulmuyor. Son olarak saraya yakın kaynaklar Prens William'ın, Meghan Markle için "o lanet kadın" sözlerini sarf ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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Dedeleri Prens Philip’in cenaze töreninden sonra aralarının düzeldiği düşünülen Prens William ve Prens Harry’nin eski günlere dönmeleri, son çıkan iddialardan sonra hali zor görünüyor.

DailyMail’de yayınlanan habere göre; aileleri ve arkadaşları, Prens Philip’in cenazesinin kardeşleri bir araya getireceğini ummuş olsalar da William’ın, arkadaşlarıyla yaptığı bir konuşmada Markle için “o lanet kadın” dediği iddia edildi.

Gazetenin görüştüğü kraliyete yakın bir kaynağa göre Prens William, “Ama o kahrolası kadının personelime nasıl davrandığına bakın! Acımasız” dedi.

Kardeşler arasındaki ilişkiler, Markle ve Harry’nin kraliyet ailesinden ayrılıp önce Kanada’ya, ardından Los Angeles’a taşındığınan beri oldukça mesafeli. Hatta bu ilişkinin, Harry’nin mart ayında Oprah Winfrey ile yaptığı röportajla çok daha kötüleştiği söyleniyor.

Kardeşlerin bir arkadaşı kardeşlerle buluşmalarını anlatırken, “İkisi arasındaki öfke inanılmaz derecede derinleşti. Çok fazla sert ve yaralayıcı şeyler söylendi” dedi.
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