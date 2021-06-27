Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 52 yeni can kaybı ve günlük 4 bin 883 vaka /27 Haziran 2021 19:58

Türkiye'de 52 yeni can kaybı ve günlük 4 bin 883 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Haziran Pazar gününün koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte günlük vaka sayısı ise uzun süre sonra ilk kez 5 binin altına düştü.

Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

Semptom gösteren 390 hastayla birlikte 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı da 52 artarak 49 bin 576’ya yükseldi. Bugün 215 bin 294 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 60 milyon 105 bin 441’e ulaştı.

TEST SAYISI DÜŞTÜ!

Sağlık Bakanlığı'nın 26 Haziran verilerine göre, 222 bin 561 test yapılırken bugün yapılan test sayısı 7 binin üzerinde bir düşüşle 215 bin 294'e indi. Yine dün, semptom gösteren 470 hastayla birlikte 5 bin 266 yeni vaka tespit edilmişti. 51 kişi hayatını kaybederken 7 bin 402 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 27 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 

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