Samanyolu Haber /Gündem / Kraliyet ailesine siber saldırı şoku /01 Ekim 2023 18:45

Kraliyet ailesine siber saldırı şoku

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin resmi internet sitesi siber saldırıya uğradı.

SHABER3.COM

İngiliz kraliyet ailesinden bir kaynak, internet sayfasının siber saldırıya uğradığını açıkladı.

Siber saldırı nedeniyle yaklaşık bir buçuk saat erişimin sağlanamadığı sayfaya, öğlen saatlerinde tekrar erişim mümkün oldu.

Saldırıdan kimin sorumlu olduğunun bilinmediğini belirten kaynak, bunun bilgisayar korsanlığı olmadığını, internet sitesinin sistemlerine ya da içeriğine erişim sağlanamadığını aktardı.

Rus hacker grubu “Killnet”, kraliyet ailesinin internet sayfasına yönelik DDoS (Distrubuted Denial of Service) saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, 19 Nisan’da yaptığı açıklamada, Rusya bağlantılı hacker grupların, İngiltere’deki işletmelere yönelik siber saldırı planlarıyla ilgili uyarıda bulunmuştu
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18:55:18