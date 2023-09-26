Samanyolu Haber /Ekonomi / Kredi desteği için 'Suriyeli işçi çalıştırma' şartı /26 Eylül 2023 08:07

Kredi desteği için 'Suriyeli işçi çalıştırma' şartı

Ziraat Bankası, KOBİ’lere 1,5 milyon lira kredi desteği verecek. Ancak, kredi için en az bir Suriyeli veya koruma altındaki bir mülteci çalıştırma şartı aranacak.

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Finansmana erişimin çok zorlaştığından şikayet eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) Ziraat Bankası, 1,5 milyon lira kredi desteği verecek. Sözcü'de yer alan habere göre, bu krediyi alabilmek için Suriyeli işçi çalıştırmak gerekecek.

İSTİHDAM SAĞLANMASI AMAÇLANDI

Aralarında Ankara İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 20 ildeki iş yerlerini kapsayan 1,5 milyon liralık kredi için, en az bir Suriyeli veya koruma altındaki bir mülteci ve bir de T.C. vatandaşı çalıştırma şartı aranacak. Kararda, geçici koruma altındaki Suriyeliler, Uluslararası koruma sağlanan kişiler ve T.C. vatandaşları için yeni istihdam sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

İŞLETMELERİN YÜZDE 99'U KOBİ

Ziraat Bankasının 1,5 milyon liralık kredi desteğinden Suriyeli çalıştırma şartı ile, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde bulunan KOBİ statüsündeki imalat, bilgisayar programlama, bilimsel araştırma ve geliştirme ile danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren işletmeler yararlanacak. 

Türkiye'deki KOBİ'ler, 250 kişiden az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 250 milyon lirayı aşmayan mikro işletme, küçük işletme veya orta büyüklükteki işletme biçiminde sınıflandırılan ekonomik birimler olarak tanımlanıyor. Türkiye'de 1997'de işletmelerin yüzde 99'u KOBİ olarak sınıflandırılmıştı. Bu oran 2021'de yüzde 99,7'ye yükseldi.
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