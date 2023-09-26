Samanyolu Haber /Gündem / İşte tutuklanan Ajans Muhbir yöneticinin ifadesi /26 Eylül 2023 08:02

İşte tutuklanan Ajans Muhbir yöneticinin ifadesi

Gazeteci Murat Ağırel, "Halkın kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı'nın ifadesini paylaştı.

SHABER3.COM

"Sığınmacı karşıtı" haberler gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı ve Haber Report hesabının yöneticisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üç isme de ‘’Halkın kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.

Gazeteci Murat Ağırel ise tutuklanan Muhbir hesabının yöneticisi Süha Çardaklı’nın ifadesine paylaştı.



32 PAYLAŞIM SORULDU

Ağırel'in paylaşımına göre, Çardaklı'ya emniyet sorgusunda 32 tane paylaşım soruldu. Bu paylaşımlardan ikisi DHA'nın, biri Ulusal TV yayını bir diğeri de gazeteci Nevşin Mengü’nün Youtube kanalındaki yayından bir kesitten oluştu.

Sorulan paylaşımlardan arasında Pakistanlı bir kişinin YouTube'da yaptığı stand-up ilgili haber, Twitter’daki bazı hesapların Türkiye protestosuna ait paylaşımlar, Yeni Akit gazetesinin haberi, Sade Vatandaş Youtube hesabının sokak röportajı gibi paylaşımlar yer aldığı aldığını söyleyen Ağırel, şöyle yazdı:

"Süha Çardaklı bu paylaşımlar ile ’Halkın kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama/Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması ile tutuklandı."



NE OLMUŞTU?

Aykırı adlı haber internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Haber Report ve Ajans Muhbir hesaplarının yöneticilerin de aralarında bulunduğu 27 kişi "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

21 Eylül'de gözaltına alınanlardan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı ve Haber Report hesabının yöneticisi, çıkarıldıkları mahkemece 23 Eylül günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte tutuklanan Ajans Muhbir yöneticinin ifadesi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:57:48