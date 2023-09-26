Olimpiyat vizesini alan A Milli Kadın Voleybol takımı Türkiye'ye döndü

Eda Erdem: Artık hedefimiz çok daha yüksek





Hande Baladın: Bu takım en çok da sevgi ve saygıyı hak ediyor

Milli oyuncu Hande Baladın ise havalimanındaki karşılamanın çok güzel olduğuna dikkat çekerek “Harika bir ortam var. Bu kadar sevgi görmek bizi mutlu ediyor. Takımımla ve kendimle gurur duyuyorum. Bu takım en çok sevgiyi ve saygıyı hak ediyor” dedi.

Bu kez Business Class uçtular





Türkiye voleyboluna, tarihinin en başarılı yazını yaşatan 'Filenin Sultanları'nı taşıyan uçak Pazartesi akşamı 20:45 civarı İstanbul Havalimanı'na indi.Milli takımı havalimanında Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy Belediye Spor'un genç voleybolcuları, çok sayıda basın mensubu ve taraftarlar karşıladı.Coşkulu karşılamada konuşan takımın kaptanı Eda Erdem, "Bundan sonra olimpiyatlarda madalyanın rengini konuşmak istiyoruz" dedi.Takımın İtalyan başantrenörü Daniele Santarelli de "Muhteşem bir yaz geçirdik. Bu takımla gurur duyuyorum" diye konuştu.Üstündağ ve Gül de takıma Türkiye'ye yaşattıkları gurur için teşekkür etti.Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu yazki başarılarına ABD'deki Milletler Ligi'nde şampiyon olarak başladı. Temmuz ayında Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan 2023 FIVB Milletler Ligi’nin finalinde Çin’i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.Ardındansa Belçika'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nın 3 Eylül'deki finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek yine tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu.Son olarak Japonya'daki 2024 Paris Olimpiyatları elemelerinde 7'de 7 yaparak olimpiyatlara gitmeye hak kazandı. Milli takım B grubundaki maçlarda Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya, Japonya ve Belçika'yı yendi.Milli takımın kaptanı Eda Erdem havalimanında yaptığı açıklamada bu yazın üçüncü ve "en önemli" turnuvasını da başarıyla atlattıklarını belirterek "çok mutlu ve huzurluyuz" dedi.Takım arkadaşlarına teşekkür eden Erdem, "Bu takımda her bir birey bu yazı unutulmaz kıldı. Bundan sonra hedefleri daha yukarıya çıkarıyoruz. Önümüzdeki yazı sabırsızlıkla bekliyoruz. Artık hedef çok daha yüksek. Olimpiyatlarda madalyanın rengini konuşmak istiyoruz. Aslında bu takımın başarısı beraber sahada sıkı çalışmanın, azmin ve disiplinin sonucuyla ortaya çıktı" diye konuştu.Takımın başantrenörü Santarelli de "Bizim için harika bir yaz oluyor. Hep söylüyorum, bir kez daha söylemek istiyorum bu ekiple gurur duyuyorum. Ama gerçekten çok yorgunuz" dedi.TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da takımın çok önemli bir gururu Türkiye'ye yaşattığını belirterek, "Bu güzelliği bizlere yaşatan 'Filenin sultanları' belki de dünyada örneği olmayan bir yılda üç turnuvada üç şampiyonluk elde etti. Uzun bir maratondu. Dört aydır evlerinden memleketlerinden uzakta gurbette mücadele ettiler. Ama yılmadılar, son topa kadar mücadele ettiler. Ülkenin gururu oldular. Bu yolun başındayız. Artık hedefimiz olimpiyata gitmek değil olimpiyatta madalya almak. Bu da Türk spor tarihinde bir ilk olacak. Bunu da başaracak güçteyiz" diye konuştu.İstanbul Valisi Gül de Türkiye'ye yaşattıkları mutluluk için tüm takıma teşekkür etti.Ay başında Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, şampiyonluk sonrası dönüş yolculuğunu tarifeli uçakla ekonomi sınıfında yapması özellikle sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.Olimpiyat elemelerini de başarıyla geçen takıma dönüş uçuşunda bu kez Business Class'ta yer verildi. Takım, Türk Hava Yolları (THY) ile Tokyo'da İstanbul Havalimanı'na uçtu.THY milli takım için uçakta pasta da kesti, görüntüler THY'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.