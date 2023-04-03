Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin yanlısı blogger bombalı saldırıda öldü /03 Nisan 2023 08:44

Kremlin yanlısı blogger bombalı saldırıda öldü

St. Petersburg'daki bir kafede Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı askeri blog yazarlarının toplandığı sırada patlama meydana geldi. Rusya İçişleri Bakanlığı, patlamada ünlü Rus askeri blog yazarı Vladlen Tatarski'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

‘Street Food Bar No 1’ isimli kafede meydana gelen patlamada en az 25 kişi de yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Gerçek adı ‘Maxim Fomin’ olan Vladlen Tatarski, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ateşli bir destekçisiydi.

Bomba patladığında kafede düzenlenen etkinlikte konuşmacıydı.

Rus basınında patlayıcıyla ilgili çelişkili haberler yer alıyor. Rus devlet medyasının aktardığı İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Tatarski'ye içinde bomba gizlenmiş bir heykel hediye edildi.

Patlamadan sonra Telegram'da dolaşan bir video, kendisine bir heykel verildiğini ve bununla ilgili şakalar yaptığını gösteriyor, ancak BBC, patlayıcının bu heykel olup olmadığını doğrulayamadı.

BBC Rusya analisti Olga Robinson, Ukrayna'daki diğer birçok Rus askeri blog yazarı ve devlet medyasında çalışan gazetecinin aksine Tatarski'nin savaş alanında silahlandığını belirtiyor.

Tatarski, Ukrayna’da cepheden haber yapmıştı ve geçen yıl Kremlin'in içinde çektiği video da ünlenmesinde rol oynadı. Videoda, "Herkesi yeneceğiz, herkesi öldüreceğiz, herkesi gerektiği gibi soyacağız. Canımızın istediği gibi" demişti.

Bu video, Rusya'nın Ukrayna'nın kısmen işgal altındaki dört bölgesini ilhak ettiğini ilan eden Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde düzenlenen Kremlin’deki bir törende çekildi. Putin’in bu ilhak ilanı Batı tarafından kınanmıştı.

St. Petersburg merkezli haber sitesi Fontanka'nın bildirdiğine göre, Pazar günü hedef alınan kafenin eski sahibi, Rus paralı asker grubu Wagner’in başkanı Yevgeny Prigozhin.

St Petersburg, Putin'in memleketi ve kariyerinde ilk yükseldiği yer.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kremlin yanlısı blogger bombalı saldırıda öldü Sonraki Haber >>

Ne zaman Gayretullaha dokunacak?

Ne zaman Gayretullaha dokunacak?

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum

[Harun Tokak ] Seni Nasıl Unuturum

[Harun Tokak ] Seni Nasıl Unuturum

TRT ekranlarında şok: Zafer işareti yapıp görüntüden kayboldu

TRT ekranlarında şok: Zafer işareti yapıp görüntüden kayboldu

IFLC gençleri, 'Yıkılan Benim' dedi

IFLC gençleri, 'Yıkılan Benim' dedi

Almanlar semazenlere hayran kaldı

Almanlar semazenlere hayran kaldı

Sinan Ateş'in ablası video ile adalet çağrısı yaptı

Sinan Ateş'in ablası video ile adalet çağrısı yaptı

Vefat yalanının ardından Hocaefendi'nin katıldığı mukabelenin görüntüleri yayınlandı

Vefat yalanının ardından Hocaefendi'nin katıldığı mukabelenin görüntüleri yayınlandı

İşte Berat Albayak ve Erdoğan'ın 10 milyar dolarlık vurgunu

İşte Berat Albayak ve Erdoğan'ın 10 milyar dolarlık vurgunu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:35:05