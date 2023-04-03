Kremlin yanlısı blogger bombalı saldırıda öldü

‘Street Food Bar No 1’ isimli kafede meydana gelen patlamada en az 25 kişi de yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı.



Gerçek adı ‘Maxim Fomin’ olan Vladlen Tatarski, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ateşli bir destekçisiydi.



Bomba patladığında kafede düzenlenen etkinlikte konuşmacıydı.



Rus basınında patlayıcıyla ilgili çelişkili haberler yer alıyor. Rus devlet medyasının aktardığı İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Tatarski'ye içinde bomba gizlenmiş bir heykel hediye edildi.



Patlamadan sonra Telegram'da dolaşan bir video, kendisine bir heykel verildiğini ve bununla ilgili şakalar yaptığını gösteriyor, ancak BBC, patlayıcının bu heykel olup olmadığını doğrulayamadı.



BBC Rusya analisti Olga Robinson, Ukrayna'daki diğer birçok Rus askeri blog yazarı ve devlet medyasında çalışan gazetecinin aksine Tatarski'nin savaş alanında silahlandığını belirtiyor.



Tatarski, Ukrayna’da cepheden haber yapmıştı ve geçen yıl Kremlin'in içinde çektiği video da ünlenmesinde rol oynadı. Videoda, "Herkesi yeneceğiz, herkesi öldüreceğiz, herkesi gerektiği gibi soyacağız. Canımızın istediği gibi" demişti.



Bu video, Rusya'nın Ukrayna'nın kısmen işgal altındaki dört bölgesini ilhak ettiğini ilan eden Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde düzenlenen Kremlin’deki bir törende çekildi. Putin’in bu ilhak ilanı Batı tarafından kınanmıştı.



St. Petersburg merkezli haber sitesi Fontanka'nın bildirdiğine göre, Pazar günü hedef alınan kafenin eski sahibi, Rus paralı asker grubu Wagner’in başkanı Yevgeny Prigozhin.



St Petersburg, Putin'in memleketi ve kariyerinde ilk yükseldiği yer.