Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin'den yeni açıklama: Rusya askerlerini çekiyor mu? /17 Şubat 2022 15:17

Kremlin'den yeni açıklama: Rusya askerlerini çekiyor mu?

'Asker çekme' tartışmasında Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada Rus askerlerinin sınırdaki tatbikatın ardından çekilmeye başladığı, ancak çekilme işleminin biraz zaman alacağı belirtildi.

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Rusya'da, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı yönündeki haberleri yalanladı, ancak Moskova'nın Ukrayna'nın isyancıların kontrolündeki Donbass bölgesindeki durumu yakından izlediğini bildirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre NATO ülkelerinin "Rus birliklerinde geri çekilme göremiyoruz" açıklamalarına yönelik konuşan Peskov, basın açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgelerde tatbikatı tamamlayan Rus birliklerinin bir kısmını geri çekmeye başladığını, ancak sürecin "biraz zaman alacağını" söyledi.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamalarda ayrıca, Rusya Savunma Bakanının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Kırım ve Ukrayna yakınlarındaki askeri tatbikatlarında sona yaklaşıldığını" söylediği aktarıldı. Bakanlık, tatbikatların bitmesiyle birlikte askeri birliklerin üslerine döneceğini ve birliklerin Ukrayna sınırından çekilmesi için "net bir takvime sahip olduğunu" kaydetti.

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