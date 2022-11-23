Kripto borsası FTX neden battı?

Kripto borsası FTX'in iflas sürecini yürüten avukat mahkemede, şirketin nasıl battığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. James Bromley, FTX'in, 'Kripto Kralı' diye anılan eski CEO Sam Bankman-Fried'in şirketi "kişisel krallığı gibi yönettiği için battığını" söyledi.

İflas sürecini yöneten avukata göre FTX, 'S?am Bankman-Fried kişisel krallığı gibi yönettiği için' battıBromley, bir ara değeri 32 milyar dolara ulaşan FTX'in temel para yönetimi mekanizmasından yoksun olduğunu belirterek "Şirketin gerçek durumunu daha yeni anlıyoruz" dedi.James Bromley, Bankman-Fried'in ekibinin, kıdemli yöneticilerin tatil evleri ve mülkleri için 300 milyon dolar harcadığını da söyledi, "Şimdi kralın çıplak olduğunu görüyoruz" diye konuştu.Bromley, FTX'in çöküşünü "ABD tarihindeki en ani ve en zorlu iflaslardan" biri diye tanımladı.FTX, insanların Bitcoin ve diğer kripto paraları aldıkları bir borsaydı. Birçok müşteri dijital cüzdanlarını, güvenli olacağını düşündükleri bir banka hesabı olarak kullandı.İflas mahkemesindeki duruşmada yargıç John T. Dorsey'ye FTX'in nasıl kurulduğu ve yedi yıllık ömründe, nasıl hızla başka ülkelere yayılan dev bir şirkete dönüştüğü anlatıldı.En büyük ikinci kripto para borsası olan FTX, şirketin mali istikrarsızlığını yansıtsan bilgilerin internette sızdırılmasıyla sekiz gün içinde batmıştı.Bankman-Freid iflas koruma başvurusundan önce istifa etmişti.FTX'de bir milyondan fazla yatırımcının parası vardı. Bu müşterilerin paralarını hiçbir zaman geri alamayabileceği belirtiliyor.Şirket kayıtları FTX'in çoğu Cayman Adaları, Virgin Adaları, İngiltere ve Çin olmak üzere, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 27 ülkede müşterileri olduğunu gösteriyor.