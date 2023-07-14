Kripto devi, yüzlerce çalışanını işten çıkardı

The Wall Street Journal’ın konuyla ilişkili kişilere dayandırdığı haberinde, ABD’de federal soruşturmalar ve düzenleyicilerin baskılarıyla mücadele eden Binance’in iş gücünü azalttığı kaydedildi.



Sözcü'de yer alan habere göre son haftalarda 1000’den fazla personelin işten çıkarıldığı ifade edildi.



Devam eden sürecin Binance’in çalışanlarının 3’te 1’inden fazlasını kaybetmesine neden olabileceği aktarıldı.



Eski personel, müşteri hizmetleri çalışanlarının işten çıkarmadan ağır şekilde etkilendiğini söyledi.



Binance sözcüsünün, çalışanların işten çıkarıldığını doğruladığı ancak kaç kişinin çıkarıldığını söylemeyi reddettiği aktarıldı.



Binance’in işten çıkarmalardan önce dünya çapında 8 bin çalışanı olduğu belirtildi.