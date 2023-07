Can Atalay’ın avukatları karara itiraz etti

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre Avukat Can Atalay, Gezi Davası’nda verilen beraat kararının bozulmasının ardından yeniden görülen davanın 25 Nisan 2022 tarihindeki karar duruşmasında 18 yıl hapis cezasına çaptırılarak tutuklandı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, TİP Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın mazbatasını alan avukatları tahliyesi için de Yargıtay'a başvurdu. Talebi değerlendiren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay'ın avukatlarının tahliye istemini reddetti.



Kararda, Can Atalay'ın ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan yargılandığı, hakkında mahkumiyet hükmü kurulup, tutuklu bulunduğu ve 14 Mayıs 2023 tarihindeki Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili seçildiği kaydedildi.



Anayasa'nın ‘Yasama dokunulmazlığı' başlıklı 83. maddesi hatırlatılıp, “Anayasa'nın 83. Maddesinin ikinci fıkrası yasama dokunulmazlığına iki istisna getirmektedir: Bunlardan ilki, ağır cezayı gerektirecek suçüstü halidir. Milletvekilleri yasama dokunulmazlığından ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı suçüstü yakalanması halinde yararlanamayacaktır. Yasama dokunulmazlığına getirilen ikinci istisna ise seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasa'nın 14. maddesindeki durumlardır” ifadelerine yer verildi.



Kararda, “Muhakeme engeli olan yasama dokunulmazlığı Meclis kararıyla veya 83. maddenin ikinci fıkrasındaki istisna olarak getirilen ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasa'nın 14. maddesindeki durumların varlığı halinde kendiliğinden ortadan kalkacaktır” denildi.



İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI HATIRLATILDI



Ayrıca kararda, henüz esas yönünden incelenmesi yapılmayan somut dosyada, ilk derece mahkemesinin kabulüne göre, Can Atalay'ın Taksim Dayanışması'nın etkili üyelerinden olduğu, müsnet suçların asıl faili olan Osman Kavala'ya suçun işlenmesinden önce veya suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunarak, müsnet suçların icrasını kolaylaştırdığının kabul edildiği belirtildi.



Mevcut eylemlerin Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmeye yardım etme mahiyetinde kaldığı değerlendirilerek, Atalay'ın mahkumiyetine ve hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildiğinin görüldüğü aktarıldı.



SORUŞTURMANIN SEÇİMDEN ÖNCE BAŞLANDIĞI BELİRTİLDİ



Dairenin kararında, Can Atalay'ın üzerine atılı “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme” suçunun Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında yer alması ve soruşturmasına seçimden önce başlanmış olduğu dikkate alındığında, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağı kanaatine varıldığı kaydedildi.



Ceza Dairesi, şartların oluşmadığını belirterek, Can Atalay'ın avukatlarının yargılamanın durmasına ve Atalay'ın tahliyesine ilişkin talebini reddetti. Oy birliği ile verilen kararda, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ne itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.



AVUKATLAR İTİRAZDA BULUNDU



Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları, Yargıtay 3. Ceza Mahkemesi'nin tahliyenin reddi kararının ardından Yargıtay 4. Ceza Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulundu.