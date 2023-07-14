Biden: Putin savaşı çoktan kaybetti; Prigojin yediklerine dikkat etsin

Euronews'ten Mustafa Bag'ın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı çoktan kaybettiğini belirterek Kiev'in karşı saldırısının Moskova'yı müzakere masasına oturmaya zorlayacağını umduğunu söyledi.



Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırıları ve nükleer silah söylemlerinin yeniden gündeme gelmesine değinen Biden, Putin'in nükleer silah kullanma ihtimalinin bulunmadığını ve savaşın da yıllarca sürmeyeceği değerlendirmesinde bulundu.



NATO'ya yeni katılan Finlandiya'nın başkenti Helsinki'yi ziyaret eden ABD Başkanı Biden, Fin Devlet Başkanı Sauli Niinisto birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında, "Putin savaşı çoktan kaybetti. Putin'in ciddi sorunu var. Ukrayna'daki savaşı kazanması da mümkün değil." ifadesini kullandı.



Biden, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirveye atıfta bulunarak, "NATO liderleri, bu hafta, askeri ittifakın her zamankinden daha fazla birlik içinde olduğunu dünyaya gösterdi" dedi.



Ukrayna'ya, NATO'ya katılım davetiyesi verilmemesi meselesine açıklık getiren Biden, hiçbir ülkenin savaş halindeyken NATO üyesi olamayacağının altını çizdi.



Ukrayna'nın halihazırda ittifaka katılmasının bir yönüyle üçüncü dünya savaşı anlamına geldiğini kaydeden Biden ama Kiev'in bir gün mutlaka NATO üyesi olacağı sözünü verdi.



Biden, "Mesele katılmaları ya da katılmamaları değil. Mesele NATO'ya ne zaman katılacaklarıdır." şeklinde konuştu.



Analistlere göre Moskova, NATO zirvesine yanıtını, Ukrayna'ya düzenlediği, dört kişinin yaralanmasına neden olan son hava saldırısı ile verdi.



Buna karşılık Kiev, 20 Rus saldırı uçağı ve iki seyir füzesini imha ettiğini duyurdu.



Rusya: Ukrayna'ya verilecek F-16'lar nükleer kapasitesine sahip



Bu arada Batı'nın Kiev'e desteğine tepki gösteren Moskova, Ukrayna'ya gönderilmesi muhtemel F-16'ların atom bombası taşıma kapasitesi nedeniyle "nükleer bir tehdit" olarak kabul göreceğini bildirdi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, bu uçakların nükleer silah taşıma kabiliyetini görmezden gelemez. Hiçbir güvence da bu konuda yardımcı olmayacaktır." ifadesini kullandı.



Biden ise Moskova'dan gelen açıklamayı ciddiye almadığını ima ederek bu konunun Çin tarafından bile dile getirildiğini anımsattı:



"Putin'in nükleer silah kullanacağına dair gerçek bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Sadece Batı değil, Çin ve dünyanın geri kalanı da oraya gitmeyin dedi"



Biden'dan Prigojin'e tavsiye: Yediklerine dikkat et



Rus paramiliter grup Wagner'in kurucusu ve patronu Yevgeny Prigojin'e tavsiyede de bulunan Başkan Biden, olası bir zehirlenme hadisesine karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.



Biden, "(Putin'in) ne yapabileceğini ancak Tanrı bilir. Nerede olduğundan ve nasıl bir ilişkisi olduğundan emin değiliz. Ben onun (Prigojin) yerinde olsam, yediklerime dikkat ederdim. Gözümü menümden ayırmazdım." şeklinde konuştu.



Joe Biden, son olarak halen Rusya'da cezaevinde tutulan Wall Street Journal gazetesi muhabiri Evan Gershkovich'in evine dönmesi için Rusya ile esir takası olasılığını "ciddi" şekilde düşündüğünü söyledi.