Samanyolu Haber /Dünya / Belarus Savunma Bakanlığı: Wagner askerlerimizi eğitiyor /14 Temmuz 2023 20:10

Belarus Savunma Bakanlığı: Wagner askerlerimizi eğitiyor

Belarus Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Wagner savaşçıları, bir dizi askeri disiplinde eğitmen olarak görev yaptı" ifadesine yer verdi.

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Euronews'ten Mustafa Bag'ın haberine göre Belarus Savunma Bakanlığı, Rus özel güvenlik şirketi Wagner'e bağlı savaşçıların Belarus askerlerini eğittiğini açıkladı.

Ayrıca bakanlık, Wagner savaşçılarının başkent Minsk'in 90 km güneyinde Osipovichi kasabası yakınlarındaki bir askeri alanda Belarus askerlerine eğitim verdiğini gösteren bir video da yayınladı.

Savunma Bakanlığı, "Wagner savaşçıları, bir dizi askeri disiplinde eğitmen olarak görev yaptı" ifadesine yer verdi.

Belarus lideri Aleksander Lukaşenko, Wagner'in 23-24 Haziran'daki kısa süreli silahlı isyanı sırasında Moskova ile grup arasındaki sorunu kansız şekilde sonra erdiren ara buluculuk yapmıştı.

Anlaşma uyarınca Wagner şefi savaşçılarını geri çekmiş Moskova, açılan davayı düşürmüş ve Yevgeny Prigojin de Belarus'a yerleşmeyi kabul etmişti.

Prigojin, 24 Haziran'da Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki Rostov kentinden ayrılmasından sonra kamuoyunda görülmedi.

Putin'in Prigojin'e bir başka isim lehine çekilmeyi teklif ettiği iddiası

Bu arada Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant, Putin'in Wagner lider kadrosu ile Kremlin'de yaptığı görüşme sırasında bu kişilere Ukrayna'da savaşa devam etmelerini ancak grubun kurucusu Prigojin'e bir başka isim lehine kenara çekilmesini önerdiğini yazdı.

Batılı bazı uzmanlara göre Lukaşenko'nun girişimiyle yapılan söz konusu anlaşma hala 'gizemini' koruyor ve Prigojin de o tarihten bu yana kamuoyu önünde hiç bulunmadı.

Putin: Wagner diye bir şey yok

Kremlin, hafta başında yaptığı açıklamada Putin'in isyandan beş gün sonra yani 29 Haziran'da Wagner komutanları ve Prigojin ile bir araya geldiğini teyit etmişti.

Ancak Kommersant, deneyimli Kremlin muhabiri Andrei Kolesnikov'un, Rusya lideri Putin ile yaptığı sohbetin detaylarını yayınladı.

Buna göre Putin, Wagner ve Prigojin'in geleceğinin şüpheli olduğunu söylüyor.

Rus lider, mülakatta, Wagner'in bir "savaş unsuru" olarak korunup korunmayacağı yönündeki soruya "Wagner diye bir şey yok. Özel güvenlik şirketleriyle ilgili bir yasa yok. Yani böyle bir şey yok." yanıtını veriyor.

Putin'in bu ifadelerinin ardından Kremlin, cuma günü yaptığı bir açıklamada Wagner adında bir tüzel kişilik bulunmadığını ve bu tür şirketlerin yasal statüsünün üzerinde düşünülmesi gereken karmaşık bir konu olduğu belirtildi.

Haberde, Putin'in Kommersant muhabirine, Kremlin'in 29 Haziran'da 35 Wagner komutanıyla yaptığı ve kendilerine savaşa devam etmeleri için "Sedoi" (gri saç) takma adıyla bilinen bir başka üst düzey Wagner liderinin komutayı devralması dahil çeşitli seçenekler önerdiği toplantının ayrıntılarını anlattığı yer aldı.

Avrupa Birliği yaptırım belgeleri ve konuya vakıf kaynaklara göre "Sedoi", üst düzey bir Wagner komutanı olan Andrei Troshev'in takma adı.

Rusya'nın Afganistan ve Çeçenistan'da yürüttüğü savaşlardaki rolünden ötürü madalya sahibi olan Troshev, Putin'in memleketi St Petersburg'dan ve başkanla çokça fotoğrafları var.

Kommersant'ın aktardığına göre Putin, komutanların birçoğunun bu öneriye başlarını 'evet' anlamında salladığını ancak ön tarafta oturan Prigjin'in bunu görmediğini söyledi.

Putin, Prigojin'in daha sonra "'Hayır, çocuklar böyle bir kararı kabul etmeyecektir'" dediğini aktardı.

Bu arada Reuters'a göre bu ifadeler, Kremlin'deki resmi dökümünde yer almıyor.
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