Samanyolu Haber /Gündem / Yanlış diyet karaciğer yetmezliğine neden oldu; Ufuk Özkan’dan duygusal paylaşım /14 Temmuz 2023 19:53

Yanlış diyet karaciğer yetmezliğine neden oldu; Ufuk Özkan’dan duygusal paylaşım

‘Geniş Aile’, ‘Zengin Kız Fakir Oğlan’ ve ‘Kalk Gidelim’ dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın yeni projesi için yanlış uyguladığı diyet nedeniyle ‘karaciğer yetmezliği’ sorunu yaşadığı ortaya çıktı. Özkan’ın 2 ay içinde organ nakli olması gerektiği belirtiliyor. Ünlü oyuncunun kardeşi Özkan’a ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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TR724'te yer alan habere göre yeni projesi için 5-6 kilo vermeyi hedeflerken 17 kilo veren oyuncu Ufuk Özkan’ın yanlış diyet nedeniyle bağışıklık sistemi çöktü. Özkan’ın bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettiği ve önlem amaçlı organ nakli başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Nisan ayında basın mensuplarıyla sohbet eden Ufuk Özkan, verdiği kilolarla ilgili “Proje için ‘5-6 kilo verebilir misin’ dediler. Spor yapmayı sevmediğim için araştırarak Hollywood diyetini buldum. Adamlar adam akıllı yapıyor tabi ama ben bir süre sonra sadece meyve yemeye başladım. Karbonhidrat ve protein almayınca da bağışıklık sistemim çöktü. Çok daha hızlı kilo vermeye başladım. Daha sonra kilo almaya başladım yeniden. Sağlıkla ilgili bir problem yaşamadım.” demişti.

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve organ nakli başvurusunda bulunan ünlü oyuncu, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları yazdı: “Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldü. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonra da Allah’ın izniyle böyle bir niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (abiniz, kardeşiniz) İyi ki varsınız.”

HERKESİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR

Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin durumu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özkan, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Canım abiciğim benim, inşallah bulacağız nakli ve sağlığına kavuşup tekrardan sevenlerinle birlikte olacaksın. Yüzündeki gülümseme hiç solmasın. Şu dönem herkesin desteğine ihtiyacımız var. Lütfen paylaşalım. Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın.”
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