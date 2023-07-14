Samanyolu Haber /Gündem / ‘Jandarma’ gömleği giyip paylaşım yapan kaçak göçmen yakalandı /14 Temmuz 2023 19:48

‘Jandarma’ gömleği giyip paylaşım yapan kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesine yasa dışı yollarla giriş yapan ve üzerinde 'Jandarma' yazılı gömlekle fotoğraf çekip, sosyal medya hesabında paylaşan Afganistan uyruklu bir göçmen, polis ekiplerince yakalandı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Bitlis İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan ve üzerindeki ‘Jandarma’ yazılı gömlekle fotoğraf çekip, sosyal medya hesabında paylayan yabancı uyruklu göçmeni yakalamak için çalışma başlattı.

Paylaşım yapan kaçak göçmenin, Tatvan ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekipler, ismini belirlediği kaçak göçmeni ilçe merkezinde yürürken yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Afganistan uyruklu kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
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