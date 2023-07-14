Muğla'da korkutan yangın: İki mahalle tehlike altında

Sözcü'den Yaşar Arter'in haberine göre Muğla'nın Milas ilçesine bağlı kırsal Koru Mahallesi’nde bugün saat 14.42’de başlayan ve ormanlık alana doğru ilerleyen yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün çalışmalara katılan hava ve kara ekiplerinin sayısı arttı. Yangına 9’u helikopter, 9’u uçak olmak üzere 18 hava aracı, 53 arazöz ve su tankeri, 300’ün üzerinde personel ile müdahale ediliyor.



MİLAS BELEDİYE BAŞKANI YANGINLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ



Yangının başladığı ilk dakikalarından itibaren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Milas Belediyesi filosundaki araçların ve arama-kurtarma ekibinin de görev aldığı söndürme çalışmalarına katılan Başkan Tokat, yangın hakkındaki son gelişmeleri paylaştı.



OTOPARKA YAKLAŞTI



Yangının, saat 15.00 civarlarında Milas-Bodrum Havalimanı kavşağında başladığını dile getiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, alevlerin rüzgarın da etkisiyle Kemikler Mahallesi istikametine doğru yöneldiğini söyledi. Tokat, “Şu anda Bodrum karayolu üzerinde bir otoparktayız ve yola 100 metre kadar yaklaşmış durumda. Havadan müdahale sürüyor. Rüzgar bu şekilde devam ederse yangın etkisini artıracaktır. Şu anda bulunduğumuz bölge; otoparkların, akaryakıt istasyonlarının, araç showroom’larının olduğu bir bölge” diye konuştu.



AKYOL VE KEMİKLER MAHALLELERİNİ TEHDİT EDİYOR



Yangının çıkış nedeniyle ilgili kesin bir bilginin bulunmadığını dile getiren Başkan Tokat, “Bu yangın, Milas-Bodrum karayolunun hemen yanında başlamış olan bir yangın. Yangının sigara izmariti veya cam kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bizim bölgemiz yaz sezonlarında hareketli bir bölge. Bölgeyi çok seviyorlar, tatile geliyorlar. Ama kimsenin bize bunu yapmaya hakkı yok. Sık sık uyarımızı yapıyoruz. Bu bölgede çok dikkatli olmak gerekiyor. Lütfen gelişiniz gidişiniz esnasında karayoluna sigara atmayın. Yangın, şu anda Akyol ve Kemikler Mahallesi'ni tehdit ediyor” dedi.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de sosyal medya hesabından söndürme çalışmalarından fotoğraflar paylaştı. Başkan Gürün, “Milas Bodrum Havalimanı kavşağında başlayan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyor, tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum” dedi.



BAKAN BÖLGEYE HAREKET ETTİ



Alevlerin yaklaştığı köylerde bazı yaşlı vatandaşların önlem olarak tahliye dildiği belirtiliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın da Milas'taki orman yangınının devam ettiği bölgeye gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.



İZMİR’DE DE YANGIN



İzmir’in Urla ilçesine bağlı kırsal Demircili Mahallesi’nde makilik alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye 8 dakikada içinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Yangın 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.



2 GÖZALTI



Yangında yaklaşık 15 hektar alanın kül olduğu belirtildi. Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmalar sonucu yangının mangal ateşinden çıktığı belirlendi. Olayla ilgili bölgede mangal yaktığı tespit edilen T.Ş. ve E.T., gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.