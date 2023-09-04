Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan açıklama

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Erdoğan, "Eksikler giderilerek tahıl anlaşmasına devam edilmesi gerektiğine inanıyoruz. BM ile istişarlerlerle yeni bir düzenleme hazırladık. Kısa sürede çözüme ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.





Ukrayna krizine değinen Erdoğan, "Uluslararası prensipler temelinde, kalıcı ve adil barış için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Bir kez daha tekrar edeyim ki, savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasında görüşmelere evvelce evsahipliği yaptık. Bu konuda yine hazırız" dedi.





'Ukrayna'nın yaklaşımlarını yumuşatması gerekiyor' diyen Eroğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Ukrayna'dan çıkan tahılın yüzde 44'ü Avrupa ülkelerine giderse doğal olarak Rusya buna olumlu bakmıyor. Bugünkü görüşmede Sayın Putin 1 milyon ton tahılı ihtiyacı olan Afrika ülkelerine göndermeye hazır olduklarını söyledi. Biz de bu tahılı fabrikasyon olarak un haline getirip Afrika ülkelerine gönderebiliriz.'





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:





İkili ticaret hacminde 100 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yılın ilk 7 ayında 3.5 milyon Rus turist ülkemize geldi. Üzerinde durduğumuz konulardan biri Karadeniz girişiminin yeniden canlandırılması oldu. Gündeme getirilen alternatif öneriler Karadeniz İşbirliği gibi kalıcı bir model sunamamıştır. Rusya'nın beklentileri tüm tarafların malumudur. Rus dostlarımızın gündeme getirdiği hususları biz de farklı sözlerle ifade ettik, ediyoruz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler için yeni öneriler paketi hazırladık. BM'nin yeni çalışmasıyla netice alınacağını umuyorum. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni yine yapmaya hazırız. Sayın Putin'le bölgesel ve küresel meseleleri ele aldık. Suriye, Kafkasya, Libya ve Afrika'yla ilgilileri konuları değerlendirdik . Rusya'yla yakın temasımız bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne katkı sağlamaya devam edecektir. Akkuyu Nükleer Santrali son şiddetiyle yürüyor. İkinci bir nükleer santral Sinop konusunu da bugün sayın dostum Putin'le değerlendirdik.