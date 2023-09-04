Samanyolu Haber /Ekonomi / Fiyatı artmayan ürün yok gibi: Yıllık enflasyon 58,94 ile tahminleri aştı /04 Eylül 2023 21:39

Fiyatı artmayan ürün yok gibi: Yıllık enflasyon 58,94 ile tahminleri aştı

Gıda ürünlerinde bolluğun bulunduğu yaz aylarına rağmen enflasyon yükselmeye devam ediyor. 143 temel başlıktan 138'inin fiyatının arttığı ağustos ayında TÜİK enflasyonun aylık yüzde 9,09, yıllık yüzde 58,94 arttığını duyurdu.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK’in verilerine göre enflasyon Ağustos’ta aylık yüzde 9,09, yıllık yüzde 58,94 olarak tahminleri aştı. Piyasa beklentisi enflasyonun aylık bazda yüzde 7,32 artması yönündeydi.

8 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 43’Ü GEÇTİ

TÜİK, “Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2023” verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 olarak gerçekleşti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 64’Ü GEÇTİ

Çekirdek enflasyon yüzde 64,85’e yükseldi, önceki yüzde 56,1, beklenti yüzde 61,7’ydi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 49,41, aylık yüzde 5,89 arttı.

ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP LOKANTA VE OTELLER OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 89,31 ile lokanta ve oteller oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 3,11 ile eğitim oldu.

143 TEMEL BAŞLIKTAN 138’İ ARTTI

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5’li Düzey) 2023 yılı ağustos ayı itibarıyla, 1 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.138 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE DE YÜZDE 57.77 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,32, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 47,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,77 olarak gerçekleşti.

ENAG’A GÖRE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 128,5

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise ağustos ayında enflasyon yüzde 8,59 olarak kayda geçti.
ENAG’a göre 12 aylık enflasyon yüzde 128,05. Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83,96 olarak açıklandı.
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