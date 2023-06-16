İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden sonra değişim çağrısı yapmıştı. Çağrının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmeler yapan İmamoğlu, bugün gazetecilere açıklamalarda bulundu.







İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmeye dair "Kılıçdaroğlu'na öneri ve taleplerim oldu" dedi.





"UZLAŞI SONUCUYLA TOPARLANAN BİR BULUŞMA YAPTIK"



İBB Başkanı ayrıca şunları kaydetti:





"Seçimi kaybettik. İki kere iki dört. Millet İttifakı olarak başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, hepimiz şapkamızı önüne koyacağız, düşüneceğiz ve ortak akılla doğru kararlar alacağız. Burada en önemli kurum CHP'dir. CHP, ittifaka liderlik ettiği gibi bugün de değişim ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hamleleri yapmak zorundadır. Bunun da adresi CHP olduğu için onun da ana noktası çok kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'dur.





Defalarca sohbetimiz, paylaşımlarımız oldu. Çarşamba günkü buluşmamızda kendisine bir takım hatırlatmalarım ve taleplerimden dolayı bir araya geldik. Düşüncelerimi, değişim konusundaki parametreleri ve aşamaları kendisiyle paylaştım. Çok değerli ve pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık. Bunun bir zaman dilimi vardır. Bu sohbetten değişim ve dönüşüm adına aktarabileceğim şimdilik bu kadar."





DAVA VE ENGELLEMELER



Yargılandığı davalarla ilgili de açıklamalar yapan İmamoğlu, şunları kaydetti:





"Benim Sayın Genel Başkanımızla görüşmem kadar doğal bir şey yok. Elbette ki basının ve toplumun yoğun ilgisini anlıyorum. Kolay bir zaman diliminde değiliz. Ülkemizin birçok sorunu var. Seçimle birlikte her sorunun çözüme kavuştuğunu iddia edemez. Seçimi kazanan bir iktidar, bir Cumhurbaşkanı var. Ülkenin sorunlarına çözüm bulmak için çok çalışmalılar ve çalışacaklar.





Anlamsız mahkemelerle uğraşan Ekrem İmamoğlu var. Adaletle ilgili bu sorunların çözüme kavuşması... Memleketin ekonomik sorunları çok derin. Bir haftada yüzde 20 devalüasyon oldu on gün içinde. Etmek zorunda çünkü baskı altında bir ekonomi düzeninin bizi taşıdığı sonuçlar... Ekonomiden adalete, İçişleri Bakanlığı'ndan Şehircilik Bakanlığı'ndan beklentilerimiz var. İSKİ Yönetim Kurulu'na dört senedir atama yapamıyorum. Kendi usulümle çözüm bulmaya çalışıyorum. Tüm bu konularda yeni hükümetin başarılı olmasını en az onlar kadar isteyen bir belediye başkanıyım."