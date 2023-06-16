Samanyolu Haber /Gündem / Seçimlerde şaibe iddialarını körükleyecek gelişme: Elektronik seçim sistemi geliyor /16 Haziran 2023 13:29

Seçimlerde şaibe iddialarını körükleyecek gelişme: Elektronik seçim sistemi geliyor

YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçimlerden sonra elektronik seçim sistemine geçmek için çalışmalara başlanacağını söyledi.

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Türkiye, elektronik seçim sistemine geçmeye hazırlanıyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Türkiye’nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu belirterek, bu konuda yerel seçimlerden sonra çalışacaklarını açıkladı.

Yener Hürriyet'e yaptığı açıklamada “Bir ya da iki seçim sonrası elektronik oylamaya belki önce yurtdışından başlarız. Seçmen sayımız daha az diye. Türkiye nihayetinde elektronik oylamaya geçecek." diyen Yener, "Parlamentodaki siyasi parti temsilcilerimizle yasal düzenleme gereken konularda görüşme yapacağız. Eğer yasal düzenleme yapılabilirse elektronik seçime geçilir. 2028 ya da daha sonraki olur, ama kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.
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