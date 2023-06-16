Sandıktan çıkan skandal: CHP'li Abdullatif Şener, Erdoğan'a mı oy verdi?

Eski AKP'li ve son olarak CHP'de 5 yıl siyaset yapan Abdüllatif Şener, 14 Mayıs seçimlerinde aday gösterilmeyince ilk turun ardından istifa etmişti. Halk TV'de açıklamalarda bulunan Şener, ilk turda Sinan Oğan'a ikinci turda ise geçersiz oy kullandığı belirtmişti.







SANDIĞINDA GEÇERSİZ OY ÇIKMADI

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Şener'in oy kullandığı sandıktaki CHP müşahidine ulaştı. Müşahidin, Şener'in oy kullandığına tanıklık ettiğini ve sandıktan geçersiz oy çıkmadığını belirten Pehlivan şunları aktardı:





"Abdüllatif Şener, canlı yayında bize 'Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda Sinan Oğan’a oy verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını' söylemişti. Edindiğim bilgiye göre, Şener oyunu ailesiyle birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. Sandık numarası ise 4090. 4090 numaralı sandıkta görevli CHP müşahidi ile görüştüm. Kendisi Şener’in ikinci turda o sandıkta oy kullandığına tanık olduğunu belirtti. Ve ikinci turdaki o sandıktaki tutanakları inceledim. Buna göre, o sandıkta toplam 321 seçmen oy kullanmış. Sanıktan 57 oy Recep Tayyip Erdoğan’a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkmış. Asıl çarpıcı olan ise şu: Sandıktan hiç geçersiz oy çıkmamış. Yani, Şener iddia ettiği gibi geçersiz oy kullanmamış. O sırada CHP’den istifa ettiği ve ilk turda Sinan Oğan’a oy verdiği düşünülürse, Abdüllatif Şener’in ikinci turda Erdoğan’a oy verdiği kanısı güçleniyor. Kaldı ki, aynı sandıkta birinci turda çıkan 11 Sinan Oğan oyunun hepsinin Recep Tayyip Erdoğan’a gittiği de gözlemleniyor. Bu son duruma dair Şener’i aradım, mesaj da attım ancak ulaşamadım. İşte Abdüllatif Şener’in oy kullandığı sandığa dair 28 Mayıs tarihli sonuç tutanağı…"













KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI TEBRİK ETMİŞTİ

Abdüllatif Şener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı gün sosyal medya hesabından hayırlı olsun mesajı paylaşmı, Millet buluşmaları sırasında da Kılıçdaroğlu ile beraber Konya'daki iftar programına katılmıştı.