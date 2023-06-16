Apple telefonları olanlar dikkat; O modellerin fişi çekiliyor

Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) duyurduğu iOS 17'ye ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. WWDC 2023'e Apple'ın giyilebilir bilgisayar dediği Vision Pro damgasını vursa da iOS 17 de merakla beklenen geliştirmeler arasındaydı.







iOS 17'nin Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 15 ailesiyle birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.







iOS 17 HAKKINDA BİLİNENLER



Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri







Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği





Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması





Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı







Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması





Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri





El feneri parlaklık kaydırıcısı





iOS 17 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK MODELLERİ



iPhone 14 serisi







iPhone 13 serisi





iPhone SE 2023





iPhone SE 2022







iPhone 12 serisi





iPhone 11 serisi





iPhone XS ve XS Max







iPhone XR





İOS 17 GÜNCELLEMESİNİ ALMASI BEKLENMEYEN CİHAZLAR



Apple her yeni modelle beraber eski cihazların bir kısmına verdiği güncelleme desteğini sonlandırıyor. iOS 17'nin bu telefonlara gelmesi beklenmiyor.







iPhone 8 ve 8 Plus







iPhone X







