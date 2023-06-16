Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'nun polis şefleri, tasfiyeyi durdurmak için Bahçeli'ye koştu ama... /16 Haziran 2023 14:10

Soylu'nun polis şefleri, tasfiyeyi durdurmak için Bahçeli'ye koştu ama...

İçişleri Bakanı olarak Ali Yerlikaya'nın atanmasının ardından önceki bakan Süleyman Soylu'nun ekibinden tasfiyeler olduğu öne sürüldü. T24 yazarı Tolga Şardan'ın aktardığına göre Soylu'nun ekibinden polis şeflerinin MHP lideri Bahçeli'yle yapmak istediği görüşme talebi de karşılık bulmadı.

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Seçimin ardından İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu'nun koltuğu Ali Yerlikaya'ya devredildi. Soylu'nun yaklaşık 8 sene süren görevinin sona ermesiyle birlikte Emniyet teşkilatlarında yaşanan 'operasyon' hareketliliğine ilişkin dikkat çeken gelişmeler ortaya çıktı.

T24 yazarı Tolga Şardan'ın bakanlık kulislerinden aktardığına göre Yerlikaya'nın bakanlığı sonrası, Soylu'nun ekibinde yer alan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu'nun görevden alınması kesinleşti. İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu'nun görevden alınacaklar arasında olduğu belirtildi.

Buna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atama yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi, mevcut İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın gelecek yıl yaş haddinden emekli olması nedeniyle görevinde kaymakamlar kararnamesi kapsamında bakanlık merkez teşkilatında da yeni atama ve görevden almalar yapılacak.

BAHÇELİ'DEN 'KARIŞMIYORUZ' MESAJI
Şardan'ın haberinde, Soylu'nun ekibinde yer alan polis şeflerinin MHP lideri Bahçeli'yle görüşme talebinde bulunduğuna dair ayrıntı da hayli dikkat çekti. Buna göre, üç polis şefinin geçen günlerde Bahçeli ile görüşme talebi, MHP'nin önde gelen bir ismi aracılığıyla Bahçeli'ye iletildi. Ancak MHP lideri polis müdürleri ile görüşmedi. Bahçeli'nin polis müdürlerine, "Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'nın çalışmalarına ve tasarruflarına karışmayacağız" görüşünü verdiği belirtildi. 


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