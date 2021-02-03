Samanyolu Haber /Sağlık / Küba'da geliştirilen ilaç iki ağır hastayı tamamen iyileştirdi /03 Şubat 2021 20:00

Küba'da geliştirilen ilaç iki ağır hastayı tamamen iyileştirdi

Koronavirüs pandemisi dünya çapında sorun olmaya devam ediyor. İki milyondan fazla ölüme, 100 milyondan fazla vakaya neden olan koronaya karşı bilim dünyasının çalışmaları da sürüyor.

SHABER3.COM

Bu kez Küba’dan Covid-19’a yakalanan hastaları sevindiren bir haber geldi.  Küba'da geliştirilen Itolizumab isimli bir ilacın, Covid-19'un hastalarının bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi sonucu ölümlere yol açan 'sitokin fırtınası'na karşı etkili olduğu belirtildi.

Buna göre, ilacın denendiği üç hastada sitokin oranı azaldı, hastalardan ikisi tamamen iyileşti. Infomed isimli internet sitesinde yayımlanan araştırmaya göre, Küba Moleküler İmmünoloji Merkezi (CIM) tarafından geliştirilen ilaç, Covid-19 hastaları için bir anti-enflamatuar tedavi olanağı sağlıyor.

İlacın, bağışıklık hücre türlerinden biri olan T-lenfositlerin çoğalmasını ve aktive olmasını engelleyip bir bağışıklık düzenleyici olarak işlediği, bu sayede de enflamasyona yol açan sitokinlerin ortaya çıkmasını azalttığı belirtti.

Duvar’ın Küba yönetiminin yayın organı Granma’dan aktardığına göre, CIM'in yanı sıra Victoria de Girón Temel ve Kliniköncesi Bilimler Enstitüsü ile Manuel Piti Fajardo ve Arnaldo Milián Castro Hastaneleri'ndeki Kübalı araştırmacılar, bu ilaca dair çalışmalarını uluslararası tıp dergisi Immunotherapy'de yayınladı.

Çalışma kapsamında, durumu ağır veya kritik olan Covid-10 hastasına Itolizumab ilacı verildi. Araştırmacılar, bu ilacın hastaların üçünde de sitokin IL-6 maddesinin yoğunluğunu azalttığını belirtti. Hastaların ikisinde ise hem solunum açısından hem de radyolojik iyileşmeler görüldüğü, bu durumun tam iyileşmenin önünü açtığı aktarıldı.

Araştırmacılar, bu anti-enflamatuar tedavinin anti viral ve kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte uygulanması halinde, ağır Covid-19 vakaları arasındaki ölüm oranlarını azaltacağı sonucuna vardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Küba'da geliştirilen ilaç iki ağır hastayı tamamen... Sonraki Haber >>

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Öğrencilere polis müdahalesi

Öğrencilere polis müdahalesi

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meşhur robot Spot yenilendi

Meşhur robot Spot yenilendi

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

İzmir'de sel felaketi!

İzmir'de sel felaketi!

Çin aşısı ne kadar güvenli

Çin aşısı ne kadar güvenli

Buz tutan gölden ilginç görüntüler

Buz tutan gölden ilginç görüntüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:12:28