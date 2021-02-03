DSÖ koronavirüsün kaynağının peşinde

Bilim insanlarının, tüm dünyayı saran koronavirüsün kökenini bulma çalışmaları sürüyor. Covid-19'a neden olan virüs bilindiği kadarıyla ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde 2019 yılı Aralık ayında ortaya çıkmış, ancak aynı yılın Eylül ayında İtalya'da kanalizasyonda kalıntılarının tespit edildiğine dair araştırmalar da ortaya atılmıştı.







Çin odaklı senaryolarda yarasalar, yaban hayvan satışı yapılan pazarlar, dondurulmuş yiyecekler ve virüsün ilk ortaya çıkarıldığı Vuhan'daki laboratuvar şüpheliler arasında sayılmıştı.





ABD Başkanı Donald Trump, dünyayı saran koronavirüsün bu laboratuvardan sızdığı iddialarının sözcülüğünü üstlenerek pandemiden Çin'i sorumlu tutmuştu. Çin ise bu yöndeki suçlamaları kesin dille reddetmişti.





Uluslararası üne sahip bilim insanlarının çoğunluğu da virüsün genetik yapısına bakıldığında koronavirüsün laboratuvar üretimi değil doğal bir virüs olduğu görüşünü paylaşıyor.





Gizemli laboratuvara ziyaret





Koronavirüsün kökenini araştırmak üzere Ocak ayının ortasından bu yana Çin'de bulunan Dünya Sağlık Örgütü uzmanları (DSÖ) bugün Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nü ziyaret etti. Çin Bilimler Akademisi'nin önde gelen kuruluşları arasındaki laboratuvar yıllardır yarasalardaki koronavirüs tipleri üzerinde araştırmalar yapıyor.





Yarasalar, genetik benzerlikler nedeniyle koronavirüsün olası kökenleri arasında görülüyor. Enstitü, 2003'te SARS virüsünün patlak vermesi sonrasında yarasa kaynaklı koronavirüslerin genetik verilerinden bir arşiv oluşturmuştu.





Yüksek koruma altındaki Enstitü'de 3,5 saat geçiren DSÖ ekibinden zoolog Peter Daszak, Enstitü'ye yapılan ziyareti "son derece önemli bir ziyaret" olarak nitelendirerek Dr. Shi Zhengli'nin de aralarında bulunduğu Enstitü personeliyle bir araya geldiklerini, samimi ve açık bir görüşme yaptıklarını kaydetti. Daszak kilit sorular yönelttiklerini ve yanıtlar aldıklarını belirtti.