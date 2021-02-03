Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’dan Portekiz’e tıbbi yardım /03 Şubat 2021 20:12

Almanya’dan Portekiz’e tıbbi yardım

Almanya Savunma Bakanlığı'nın corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren Portekiz'e yolladığı tıbbi destek ulaştı.Portekiz’de hastane personelinin yaklaşık yüzde 70'inin corona ile enfekte olması ve yoğun bakım servislerindeki yatakların ise neredeyse tamamının dolması üzerine Almanya Savunma Bakanlığı, Portekiz'e tıbbi destek yollayacağını açıklamıştı.

SHABER3.COM

Almanya'dan yola çıkan yardım uçağı, 8 doktor, 18 hemşire, 50 solunum cihazı ve 150 yatak ile Portekiz'in başkenti Lizbon'a iniş yaptı. Uçağı karşılayanlar arasında bulunan Portekiz Sağlık Bakanı Marta Temido, Alman ekibinin Lizbon’daki özel bir hastanede, donanımlı ancak yetersiz personel sayısı nedeni ile faaliyet göstermeyen yeni bir yoğun bakım ünitesini yöneteceğini aktardı. Temido, “Almanya’nın sunduğu yardım, bizim gibi zorluklarla yüzleşen bir sağlık sistemi için çok yararlıdır” dedi.

Almanya'nın Lizbon Büyükelçisi Martin Ney uçağın indiği askeri üste gazetecilere verdiği demeçte, “Bu, Avrupa dayanışmasının canlı bir işareti ve umudun sembolüdür” dedi.

AVUSTURYA’DAN HASTA TRANSFERİ TEKLİFİ

Avusturya’nın Lizbon Büyükelçisi Robert Zischg ise yaptığı açıklamada, Avusturya’nın ülke çapındaki çeşitli hastanelerde yoğun bakımdaki 10 ila 15 Covid-19 hastasını almayı teklif ettiğini belirtti.

Zischg, iki ülkenin sağlık ve savunma bakanlıklarının düzenli temas halinde olduğunu ve teklif ile ilgili son kararı Portekiz’in vereceğini aktardı.

Portekiz'de toplam vaka sayısı 740 bin 944'e, toplam can kaybı ise 13 bin 257'e ulaştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’dan Portekiz’e tıbbi yardım Sonraki Haber >>

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Öğrencilere polis müdahalesi

Öğrencilere polis müdahalesi

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meşhur robot Spot yenilendi

Meşhur robot Spot yenilendi

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

İzmir'de sel felaketi!

İzmir'de sel felaketi!

Çin aşısı ne kadar güvenli

Çin aşısı ne kadar güvenli

Buz tutan gölden ilginç görüntüler

Buz tutan gölden ilginç görüntüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:53:30