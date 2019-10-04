Küçük damadı ihya edecek karar: Erdoğan yeni imzaladı

Resmi Gazete'de yayımlanan 1607'nolu kararla Arnavutköy ve Esenyurt bölgeleri arasında kalan bir alan 'Baykar Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Özel Endüstri Bölgesi' ilan edildi.





DAMADA SÜREKLİ TEŞVİK





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayının başında imzaladığı Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne dahil olacak beş büyük yatırım belli olmuştu. Listede İHA üretimi yapan damat Selçuk Bayraktar'ın şirketi ve iktidara yakınlığıyla bilinen Baykar Makina da bulunuyordu.





ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGELERİNE İMTİYAZLAR ŞÖYLE;





- Projesine göre bölgenin yatırımlara hazır hale gelmesi için gereken altyapıya ilişkin masraflar, bakanlık tarafından karşılanabilir.





- Bakanlık tarafından özel mülkiyete konu alanlar kamulaştırılabilir. Projesine göre kamulaştırmaya ilişkin masraflar da bakanlık tarafından karşılanabilir.





- Harita, etüt raporu, imar planları, alt ve üst yapı projeleri bakanlık tarafından onaylanır. Bu işlemler için bedel alınmaz. Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, iş yeri açma çalıştırma ruhsatı bakanlık tarafından verilir ve söz konusu ruhsatlar için harç alınmaz.





- Yatırım için şart olan 'ÇED gerekli değildir' veya 'ÇED olumlu' kararları en geç 2 ay içinde verilir. Bakanlık tarafından verilen onay ve izinler ile tesisin üretime geçmesi için alınan diğer izinler ilgili kurumlarca 15 gün içinde verilir.





- Hazine arazileri üzerinde 49 yıllığına irtifak hakkı veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde 5'i, stratejik yatırım olması durumunda ise binde 1'i oranında belirlenir.





- Özel endüstri bölgelerine ilişkin Cumhurbaşkanınca ek teşvikler belirlenebilir.





- Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.





- Bölgede yer alan bütün binalar emlak vergisinden, arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnameler damga vergisinden muaftır.





- Bölgede yer alan gayrimenkullerin ifraz, taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescil işlemleri ve cins değişikliği işlemleri harçtan muaftır.