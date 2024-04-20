Samanyolu Haber /Gündem / Küçükçekmece'de faciadan dönüldü /20 Nisan 2024 18:43

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü

İstanbul Küçükçekmece'de iki binanın istinat duvarının bir kısmında yağış sonrası çökme meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yetkililer yıkılan bölümde önlem aldı.

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İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Tomurcuk Sokakta bulunan iki binanın istinat duvarında gün boyu aralıklarla devam eden yağış sonrası çökme meydana geldi.

İstinat duvarının bir bölümünde ise hasar oluştu. Sesleri duyan bina sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çöken duvarın olduğu bölüme şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Duvarın diğer bölümünde ise çatlaklar oluştu.

"DAHA ÖNCE BELEDİYEYE SÖYLEDİK, KİMSE İLGİLENMEDİ"

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda bina sahibi Servet Balık, "Biz içeride oturuyorduk, bin anda bir gürültü oldu. Çıkıp baktığımızda duvar çökmüş. Allahtan çocuklar bahçede yoktu. Büyük bir faciaya neden olabilirdi. İki binanın da çocukları gelip burada oyun oynuyor. Babam engelli benim iki dakika arayla kurtarmış. Biz bu duvarı daha önce belediyeye söyledik. Kimse ilgilenmedi" diye konuştu.

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